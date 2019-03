Kabinet zoekt steun voor hervorming pensioen

De regering van Rutte raakt haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijt en is dus aangewezen op steun van andere partijen. Ook bij het slepende pensioendossier zal het kabinet gedwongen zijn te kijken naar raakvlakken met de oppositie.



Volgens Koolmees is er geen sprake van bedelen. ,,Een breed draagvlak voor hervormingen is noodzakelijk omdat het een onderwerp is wat de komende tien jaar speelt'', aldus de bewindsman. Daarvoor zijn ook ‘kopjes koffie’ in het parlement nodig.



Hij wilde niet zeggen welke raakvlak hij met de PvdA ziet. Die pleit onder meer voor een AOW op maat vanaf 65 jaar, een regeling voor zware beroepen en een pensioen voor zelfstandigen zonder personeel.