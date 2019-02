Kabinet: Zwaar psychische patiënt krijgt langdurig zorg

Nu krijgen deze psychische patiënten zorg via hun gemeente of verzekeraar. Alleen is deze hulp erop gericht dat mensen op termijn weer beter worden. En die vlieger gaat niet op voor deze zware gevallen. In de praktijk moeten ze echter steeds opnieuw aantonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben.

Dat gaat veranderen voor 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Hiermee wordt - zoals afgesproken in het regeerakkoord - tegemoetgekomen aan een wens van de GGZ-sector.

Staatssecretaris Blokhuis: ,,Deze aanpassing is bedoeld voor kwetsbare mensen die het echt niet hebben getroffen in hun leven. Hiermee zetten we een extra stap om de zorg die zij zolang als nodig, dat kan levenslang zijn, op de allerbeste manier te regelen.”

Tussen wal en schip

Vanaf 2020 wordt vastgesteld welke mensen recht hebben op toegang tot de langdurige zorg. D66-Kamerlid Vera Bergkamp maakt zich al jaren hard voor deze groep, die vooralsnog tussen wal een schip viel. Zij is blij met het kabinetsbesluit.