Kamer accepteert soepeler pensioenregels, ook al blijven kortingen mogelijk

Koolmees erkende in het debat dat uitstel van pensioenkortingen de financiële situatie van pensioenfondsen niet verbetert. Toezichthouder De Nederlandsche Bank, die kritisch is over de ingreep door de minister, heeft gelijk, aldus Koolmees: ,,De pijn die we in 2020 niet nemen, moeten we later nemen.” Hij geeft echter prioriteit aan rust, om daarmee draagvlak voor het nieuwe pensioenstelsel – dat nu wordt uitgewerkt – te behouden.



Oppositiepartijen PVV, SP en 50Plus waren en blijven tegen het pensioenakkoord, omdat daarin is afgesproken dat pensioenfondsen moeten blijven rekenen met een risicovrije rente. Door die lage rente zijn de dekkingsgraden van grote pensioenfondsen dermate verslechterd dat er komende jaren kortingen dreigden. Dat Koolmees die kortingen nu voor één jaar van tafel heeft gehaald is volgens de partijen te weinig. Zij vinden dat de rekenrente omhoog moet, maar volgens Koolmees zou dat ertoe leiden dat pensioenfondsen verwachte rendementen alvast mogen uitgeven zonder dat zeker is dat die worden geïncasseerd.



Een ruime Kamermeerderheid is het met de D66-bewindsman eens dat de problemen niet kunnen worden opgelost door even aan de renteknop te draaien.