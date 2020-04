Kamer debatteert over coronacrisis: mondkapjes en speciale corona-apps

Kabinet kan er niet meer omheen: statiegeld op plastic flesjes

14:19 Het kabinet besluit waarschijnlijk binnenkort om statiegeld op plastic flesjes in te voeren. Nu uit nieuwe cijfers blijkt dat het aandeel plastic flesjes in zwerfafval niet is gedaald, heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) geen andere optie dan statiegeld per 2021 verplicht te stellen.