Kamer gaat zelf over contact met tabaksbranche

GroenLinks legt vergoeding Kamerlid Diks voor aan integri­teits­ad­vi­seur

11:20 GroenLinks legt de verblijfskostenvergoeding van het eigen Kamerlid Isabelle Diks voor aan de nieuwe adviseur integriteit van de Tweede Kamer. De oud-wethouder van Leeuwarden kreeg sinds haar Kamerlidmaatschap in totaal 46.000 euro omdat ze in Leeuwarden stond ingeschreven. In werkelijkheid zou ze vooral in Den Haag hebben gewoond.