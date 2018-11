Kamer: Geen Nederlandse JSF’s voor motoronderhoud naar Turkije

Turkije is, net als Noorwegen en ons land, door de Amerikanen – die het toestel produceren – aangewezen als land dat in het motoronderhoud van in Europa gestationeerde gevechtsvliegtuigen mag doen. Dat vindt ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind onverstandig. ,,Dat maakt je op het moment van spanningen ontzettend afhankelijk.’’ Hij wijst er op dat er ook in het Verenigd Koninkrijk zorgen zijn over het Turkse motoronderhoud.



Op zijn initiatief werd bij het debat over de defensiebegroting een motie ingediend die het kabinet oproept dat onderhoud alleen in Nederland wordt gedaan. Nederland gaat de huidige F-16 gevechtsvliegtuigen vervangen voor F-35-toestellen, zoals de straaljager officieel heet.