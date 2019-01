Kamer geschokt over onveilige aso-azc's: ‘Russische roulette’

De Tweede Kamer is van links tot rechts geschokt over het inspectierapport over de onveilige werksituatie in ‘aso-azc's’. Volgens de PVV wordt er Russische roulette gespeeld met de veiligheid van medewerkers.

In een rapport dat de Inspectie Justitie en Veiligheid opstelde naar aanleiding van een dodelijk incident in de Extra Begeleiding en Toezichtlocatie (EBTL) in Hoogeveen, staat dat dat aso-azc en die in Amsterdam vol zitten met criminelen en verslaafden. Tegelijkertijd heeft het personeel van de locaties nauwelijks mogelijkheden om op te treden tegen het vaak agressieve en manipulatieve gedrag van de bewoners.

De VVD, de grootste regeringspartij, vindt dat iedereen in ons land veilig moet kunnen werken, dus ook het personeel van aso-azc’s. Kamerlid Malik Azmani: ,,Het is al bizar genoeg dat deze asielzoekers misbruik van ons maken door zich zo te gedragen. Het liefst heb ik ze meteen het land uit. Kan dat nog niet maar ben je crimineel, dan hoor je in de bak en niet daar. En als je je misdraagt, dan moet het personeel in ieder geval alle mogelijkheden hebben om in te grijpen, zoals deze mensen meteen ter plekke in bewaring te zetten.”

Russische roulette

Oppositiepartij PVV vindt het onverteerbaar om ‘Russische roulette te spelen’ met de veiligheid van medewerkers van deze opvangcentra, zegt parlementslid Sietse Fritsma. ,,En we moeten sowieso ophouden om asociale vreemdelingen op kosten van de belastingbetaler in niet-functionerende centra te zetten.” Ook de PVV vindt dat deze mensen zo snel mogelijk moeten worden uitgezet. ,,Als dat niet gelijk kan, mogen ze wachten in een gevangenisregime.”

Volledig scherm Het aso-azc in Hoogeveen. © Gerrit Boer

Ook Jasper van Dijk (SP) noemt de agressie richting personeel ‘onacceptabel’. ,,We willen zo snel mogelijk weten welke extra middelen nodig zijn. Verder moet de regering veel harder onderhandelen met landen die hun mensen niet terugnemen. Het terugkeerbeleid is de zwakke plek van het asielbeleid.”

GroenLinks spreekt van ‘een ernstig rapport’, maar wil wel dat de opvang humaan blijft.

Betere maatregelen

Regeringspartij CDA vindt dat staatssecretaris Mark Harbers (VVD, Asiel) werk moet maken van betere maatregelen om overlastgevers aan te pakken, iets wat hij in een brief aan de Tweede Kamer ook heeft beloofd. Kamerlid Madeleine van Toorenburg: ,,Het kan niet zo zijn dat deze lieden nog steeds hun gang kunnen gaan, terwijl kwetsbare kinderen wel in echte gesloten voorzieningen worden vastgezet. Dit is precies waar we met dit beleid tegenaan lopen.”