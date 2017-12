Kamer laaiend over 'geklooi en bende' rond ict-systemen Belastingdienst

Lilian Marijnissen: Ik ben niet gekozen om mijn achternaam

7:29 Lilian Marijnissen (32), de dochter van SP-coryfee Jan Marijnissen, maakt razendsnel carrière binnen haar partij. Ze zit amper negen maanden in de Tweede Kamer of de fractie heeft haar al gebombardeerd tot partijleider. Deze benoeming roept bij critici de vraag op of Lilian haar topfunctie niet vooral te danken heeft aan haar beroemde achternaam.