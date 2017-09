Kamer: Maak stemmen makkelijker voor blinden

Dat bleek vanmiddag tijdens een debat over de Tweede Kamerverkiezingen, nu een half jaar geleden. Over de oplossingen denken de partijen verschillend. Zo willen D66, GroenLinks en SP dat het stembiljet simpeler wordt, zonder ellenlange kandidatenlijsten, zodat slechtzienden makkelijker hun stem kunnen uitbrengen. Ook een stembiljet in braille kan een oplossing zijn, maar daarvoor is een wetswijziging nodig. De vorige Tweede Kamer verwierp het simpele stembiljet nog.



VVD-Kamerlid Sven Koopmans ziet de oplossing in elektronisch stemmen, maar dat stuit nog op bezwaren over de veiligheid en kosten. Op de korte termijn wil hij daarom praktische hulpmiddelen in het stemhokje. ,,Bijvoorbeeld een loep.’’