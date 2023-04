Kamer na ziekte Rutte alsnog in debat over stikstof en onvrede

Hoogste aantal voortijdi­ge schoolver­la­ters in tien jaar: 30.000

In tien jaar tijd zijn niet zoveel jongeren voortijdig gestopt met onderwijs als vorig jaar. In het studiejaar 2021-2022 stopten ruim 30.000 jongeren - vrijwel uitsluitend mbo’ers - met hun opleiding zonder een startkwalificatie te halen. Dat is bijna een kwart meer dan een jaar eerder. De jongeren zijn gedemotiveerd door corona en vallen door een opeenstapeling van problemen eerder uit, schrijft onderwijsminister Robbert Dijkgraaf in een Kamerbrief.