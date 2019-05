Kamer: Nederland moet Zweeds initiatief voor IS-tribunaal steunen

Zweden wil al langer een internationaal tribunaal en heeft een beroep gedaan op onder andere Nederland om de oprichting van zo’n speciale rechtbank te steunen. Regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie en oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA en SGP willen dat het kabinet dat doet. De zeven partijen willen het kabinet binnen twee weken komt met een plan hoe IS-strijders in internationaal verband berecht kunnen worden. Eventueel mag ons land daarbij samen optrekken met andere landen. Ook willen de partijen weten of er al een speciale officier van justitie is aangesteld voor de berechting van Syriëgangers .

Veel IS-strijders zitten nu in Koerdische gevangenissen. Naar schatting hebben zo’n veertig daarvan de Nederlandse nationaliteit. Ook van andere Europese landen zitten onderdanen vast. De Amerikaanse president Donald Trump riep Europese landen in februari al op ‘hun’ gevangenen zo snel mogelijk terug te halen. Nederland weigert dat: alleen als jihadisten zich zelf melden bij een Nederlandse ambassade of consulaat, kunnen ze terugkeren.



In het regeerakkoord schreef de coalitie al zich in VN-verband ‘actief’ in te zetten voor de berechting van IS-strijders. Ook heeft het kabinet al meermaals gesteld dat de strijders zich ‘hoogstwaarschijnlijk’ schuldig hebben gemaakt aan genocide en misdaden tegen de menselijkheid.