Kamer ondermijnt eigen zwaarste wapen: ‘Motie van wantrouwen is te makkelijk’

Met videoDe motie van wantrouwen boezemt niemand nog angst in, en premier Mark Rutte al helemaal niet. Toch zien we er bij het Groningen-debat opnieuw meerdere voorbijkomen. Hoe kon het zware politieke wapen zo bot worden?

De motie van wantrouwen is verworden tot politieke routine op de dinsdagmiddag. Niemand in het ministersvak wordt nog nerveus als de PVV haar vertrouwen opzegt in premier Rutte, of wanneer de SP een motie van wantrouwen indient tegen het hele kabinet. Slechts sporadisch doet dreigen met zo'n motie er echt nog toe - neem het beruchte 1 aprildebat in 2021 - maar veel vaker is het over tot de orde van de dag na zo'n rode kaart.

En dat is kwalijk, denkt parlementair historicus Bert van den Braak. ,,In principe is een motie van wantrouwen een heel krachtig wapen. Ze halen vrijwel nooit meerderheden, maar dat neemt niet weg dat het incidenteel een heel zinvol signaal kan zijn dat het anders moet, of dat een kabinetslid weg moet.’’

Moties van wantrouwen worden nu alleen wel heel veel ingediend. Sinds 2010, toen het kabinet-Rutte I aantrad, zijn er maar liefst 95 van ter stemming gebracht. In de anderhalve eeuw (!) aan Nederlandse parlementaire geschiedenis daarvoor waren dat er slechts 28 in totaal. Van den Braak: ,,Als je te vaak zo'n motie indient, dan kijkt niemand er meer van op.’’ Hij denkt dan ook dat partijen er terughoudender mee moeten zijn, zoals de kleine christelijke partij SGP laat zien: ,,Als zij een motie van wantrouwen indient, is iedereen alert. De partij doet het nooit, en dat heeft impact.’’

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De PVV van Geert Wilders spant de kroon: de oppositiepartij heeft inmiddels maar liefst 55 moties van wantrouwen ingediend. ,,Je ziet bij zo'n partij dat het hoge aantal moties van wantrouwen ontstaat uit een soort profileringsdrang”, verklaart Van den Braak. ,,Als je wilt laten merken dat je het niet eens bent met het kabinet kun je met alternatieve plannen komen, maar een motie van wantrouwen is natuurlijk veel makkelijker.”

Wapperen met moties

BBB-leider Caroline van der Plas erkent dat het middel wel heel vaak wordt ingezet en zo aan waarde dreigt te verliezen. Maar ‘er gaat ook gewoon heel veel mis’, vertelt ze tijdens een pauze van het debat over Groningen: ,,Soms wordt er gedaan alsof wij hier telkens alleen maar wapperen met moties van wantrouwen. Maar een aantal moties is toch echt heel terecht. En voor mij is het niet zo van ‘oh leuk, motie van wantrouwen, hopen dat we snel verkiezingen krijgen’.” Toch steunt ze de rode kaart tegen het kabinet. ,,Voor ons is de maat vol.”

Premier Mark Rutte wil niet stoppen om het schandaal rondom de gaswinning in Groningen:

Het is ook niet zo dat al die moties van wantrouwen geen effect hebben. Dreigen met een motie van wantrouwen blijkt vaak al genoeg te zijn om een bewindsman te laten opstappen, ook al heeft deze nog geen voldoende steun. ,,Dat is de keerzijde van het verhaal”, aldus Van den Braak. ,,Dat zag je bij de bonnetjes van Fred Teeven en bij Menno Snel met de toeslagenaffaire. Die voelden de bui al hangen, en hielden de eer aan zichzelf.”

Politicoloog Ruud Koole ziet wel heil in een alternatieve variant van de motie van wantrouwen, de zogenoemde constructieve motie van wantrouwen. Een kabinet kan dan alleen naar huis worden gestuurd als een Kamermeerderheid ook meteen een alternatieve coalitie voorstelt. ,,In Duitsland geldt dit al” zegt Koole. Zomaar een tik op de vingers uitdelen kan de oppositie dan niet meer. ,,Dat is een flink obstakel voor al die niet serieuze moties van wantrouwen. Dan zal je zien dat er veel minder moties van wantrouwen worden ingediend.”

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: