Kamer onthutst over trage afhandeling toeslagenaffaire: ‘In dit tempo doen we er honderd jaar over’

Naar schatting komen in totaal circa 26.000 mensen in aanmerking voor compensatie. Daarvoor is ruim 500 miljoen euro uitgetrokken. Het streven om dit jaar al vijfduizend zaken af te handelen wordt echter bij lange na niet gehaald. Volgens CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt moet staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) meer ‘ambitie’ tonen. ,,In dit tempo doen we er honderd jaar over”, foeterde hij.

De Kamer is verbolgen dat er al wel 3,5 miljoen euro is uitgegeven aan ingehuurde consultants, terwijl nog maar negentig gezinnen een uitbetaling hebben gekregen, waarmee volgens Van Huffelen tot dusver zo’n 2 miljoen euro is gemoeid. ,,Dat zijn nog geen enorme aantallen”, erkent de D66-bewindsvrouw.

Quote Natuurlijk had ik gewild dat we veel meer ouders hadden kunnen helpen Alexandra van Huffelen

Wanhoop nabij

Van Huffelen zorgde afgelopen zomer voor een onaangename verrassing met de mededeling dat de afhandeling vertraging oploopt. Het optuigen van de herstelorganisatie kost volgens haar meer tijd, omdat de organisatie ‘onvoldoende’ robuust zou zijn. Voor de uitvoering is 110 miljoen euro gereserveerd. Daarvoor zijn inmiddels 501 mensen aangenomen. Tegelijkertijd zijn er pas zeven zaken helemaal afgehandeld. ,,Natuurlijk had ik gewild dat we veel meer ouders hadden kunnen helpen”, stelt zij. Wel denkt de staatssecretaris volgend jaar ‘snel te kunnen opschalen’.

Kamerleden zijn de wanhoop inmiddels nabij. Zij snappen niet waarom de operatie maar niet van de grond lijkt te komen. SP-Kamerlid Renske Leijten spreekt van een ‘grof schandaal’. PVV’er Edgar Mulder spreekt van een ‘puinhoop’ en VVD’er Helma Lodders noemt het ‘te wrang’ dat doelen keer op keer niet worden gehaald.

Fatsoenlijke kerstboom

SP en GroenLinks dringen er bij Van Huffelen op aan om duizenden mensen die zij al ‘in beeld’ heeft nog voor de kerst tegemoet te komen. ,,Geef die mensen maar duizend euro, zodat ze tenminste een fatsoenlijke kerstboom kunt kopen”, aldus Leijten. Maar volgens Van Huffelen is het idee weliswaar ‘sympathiek maar niet verstandig’: volgens haar zou daardoor kostbare tijd verloren gaan om mensen echt recht te doen.

