Kamer praat over wet spermadonoren: ‘Ook kinderen jonger dan 16 mogen weten wie de donorvader is’

Plan voor 0 procent btw op groente en fruit bungelt: invoer is ingewik­keld, gezond­heids­winst marginaal

Het kabinetsplan om geen btw meer te heffen op groenten en fruit dreigt te stranden. Na maandenlang onderzoek blijkt dat het juridisch toch te riskant is, praktisch moeilijk uitvoerbaar en amper te handhaven. Ook is het zeer de vraag of mensen wel gezonder gaan eten.