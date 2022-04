Kamer reageert geschokt op beelden uit Boetsja: ‘gruwelijke oorlogsmisdaden van Poetins hand’

update Volt zet Kamerlid Gündogan nu definitief uit de fractie, bestuur gaat haar royeren

Volt zet Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan toch definitief uit de fractie. Ook wordt ze geroyeerd als lid van Volt. Dat heeft het partijbestuur vanavond laten weten in een brief die naar de leden is gestuurd.

19 maart