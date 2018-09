Kamer tevreden maar ook kritisch over vertrek financieel directeur ING

,,Dat er pas consequenties volgen na zoveel maatschappelijke en politieke druk geeft te denken", zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. ,,Als CFO Timmermans blijkbaar verantwoordelijk is voor de witwaspraktijken bij ING, dan is onmiddellijk vertrek zonder vertrekregeling gepast."



Ook Mahir Alkaya (SP) stelt vraagtekens bij het vertrek van Timmermans. ,,Oh er is dus toch iemand verantwoordelijk.. Meer dan terecht dit, maar ik vraag mij sterk af of ING dezelfde conclusie had getrokken als er niet zo veel ophef was ontstaan. Tien jaar na het begin van de crisis door banken blijven fundamentele veranderingen in de sector nodig."