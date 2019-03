Kamer veroordeelt Denk om intimiderende filmpjes

Het steekt de Kamer dat zij ‘primair op basis van hun afkomst’ worden aangevallen. Dat gebeurt steeds vaker, constateren CDA, GroenLinks, VVD, PvdA, D66 en SP.



En het lokt ‘haatmails, intimidaties en bedreigingen’ door burgers uit. Die maken slachtoffers als VVD’er Dilan Yesilgöz, GroenLinksers Zihni Özdil en Nevin Özütok en SP’ers Sadet Karabulut en Cem Laçin het leven zuur en het werken onmogelijk.



De laatste honderd jaar is het volgens de Tweede Kamer niet voorgekomen dat een Kamervoorzitter een motie ondertekende. Dat Arib dat toch doet, toont hoe hoog de zaak haar zit. Ze sprak zich zelf ook al meermaals tegen de praktijken uit.



Denk is niet te spreken over de uitspraak van de Tweede Kamer. Zo vindt aankomend Denk-Kamerlid Gladys Albitrouw het onbegrijpelijk dat niemand eerder een motie heeft ingediend om de PVV te veroordelen.