Kamer vreest dat Europees coronafonds van 750 miljard er hoe dan ook komt

Op de Europese agenda staan vrijdag twee hete hangijzers: de 1100 miljard euro tellende Europese Meerjarenbegroting 2021-2027. Minstens zo belangrijk is het herstelfonds van 750 miljard euro om de zwaar door corona getroffen Zuid-Europese landen te helpen.

Beiden liggen uiterst gevoelig in Den Haag. De Europese begroting mag niet omhoog, meent het kabinet, verder kent Nederland grote bezwaren tegen het herstelfonds. Met name het feit dat dit voor tweederde gevuld moet worden door subsidies, is tegen het zere been. Samen met Denemarken, Oostenrijk en Zweden - de vrekkige vier, of volgens Rutte de verstandige vier - pleit ons land voor een herstelfonds dat vooral uit goedkope leningen bestaat.

Lastig tegen te houden

In de Tweede Kamer willen veel partijen op die harde lijn blijven zitten. Tegelijk groeit het besef dat zo'n herstelfonds lastig tegen te houden valt, bleek vandaag tijdens het debat over komende Eurotop. Zeker nu de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich er achter schaart. Zowel de VVD als het CDA begonnen hun bijdrage door te stellen dat Europa samen uit deze coronacrisis moet komen.

,,Gezien de impact van de coronacrisis is een extra ingreep gerechtvaardigd’’, stelde Pieter Omtzigt vervolgens namens het CDA. Hij noemt de Nederlandse positie - namelijk dat de EU-begroting maximaal 1 procent van het gemeenschappelijk inkomen van de 27 lidstaten mag bedragen - niet langer houdbaar. Tegelijk kan Nederland niet alles zomaar accepteren, nuanceerde hij. ,,Het CDA pleit voor een verstandig plan. Er mag alleen geld naar landen die echt getroffen zijn door corona. Er moet een duidelijke link zijn.’’

VVD’er Anne Mulder is het niet in het belang van de Zuid-Europese landen, niet van Nederland en niet van de EU als Nederland zicht niet solidair opstelt. Tegelijk mist hij een onderbouwing voor de 750 miljard euro die volgens Brussel in het fonds moet komen. ,,Waarom dat bedrag en niet minder? Ik mis een analyse.’’ Volgens de VVD moet een herstelfonds tijdelijk zijn en dient het leningen en geen subsidies bevatten. ,,Ook moet steun vergezeld gaan van hervormingen. Verder wil ik van het kabinet weten of het geld terugkomt als landen zich niet aan de voorwaarden houden.’’

Volledig scherm Premier Mark Rutte vanmiddag tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Europese top van vrijdag 19 juni 2020. © ANP

Geen taboe

Europagezinde oppositiepartijen PvdA en GroenLinks menen eveneens een mildere toon bij het kabinet en partijen als VVD en CDA te zien. ,,Ik zie dat de toon verandert, gezamenlijke leningen vormen geen taboe meer’’, stelde PvdA-leider Lodewijk Asscher. Ook D66, de meest EU-gezinde partij in de coalitie, keek tevreden toe. Fractieleider Jetten complimenteerde Omtzigt met zijn inbreng en ‘was blij met de steun van de VVD voor een herstelfonds, ondanks de vele voorwaarden’.

PVV-leider Geert Wilders trok ondertussen van leer om de eigen anti EU-positie voor het voetlicht te brengen. Hij interrumpeerde er op los: de VVD en CDA zijn eurofiele partijen die miljarden naar Zuid-Europa willen brengen en de PvdA geen oppositiepartij. ,,Doordat Italië het vertikt om fatsoenlijk belasting te heffen, is de private sector in Italië rijker dan in Nederland. Wij geven geld zodat de Italianen op het strand van Sicilië aan de Sambuca kunnen.’’