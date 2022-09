Kamer wil bonus voor werknemer die voltijd gaat werken

Het kabinet doet al onderzoek naar de zogeheten voltijdsbonus. De Kamer wil echter haast maken. Uiterlijk in december moet het plan zijn uitgewerkt, wil een meerderheid. Daarna moeten werkgevers een extraatje kunnen geven aan werknemers die meer uren gaan werken. Bijvoorbeeld in het onderwijs en de zorg werkt veel personeel in deeltijd.

Discriminerend

Het College voor de Rechten van de Mens stelde vorig jaar dat een voltijdsbonus discriminerend is voor vrouwen die in deeltijd werken. Maar de Kamer vindt de problemen op de arbeidsmarkt te groot. ,,Overal is tekort aan mensen. Dat komt ook omdat heel veel Nederlanders een kleine deeltijdbaan hebben’’, zegt D66'er Jan Paternotte.

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans hoopt bijvoorbeeld dat ziekenhuizen vrouwen met een bonus kunnen verleiden meer uren te gaan werken als de kinderen het huis uit zijn. Het kabinet moet zorgen dat zo’n bonus niet tot problemen leidt met bijvoorbeeld toeslagen die mensen krijgen.

Het idee is nog niet helemaal uitgewerkt. Onduidelijk is bijvoorbeeld of werkgevers de bonus ook moeten geven aan personeel dat al voltijd werkt.

Energierekening

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen beloofde het kabinet verder snel met een regeling te komen om de energierekening van ondernemers te verlagen. Bijvoorbeeld bakkers kunnen hun rekeningen vaak niet meer betalen. Premier Rutte waarschuwde wel dat zo’n regeling heel erg duur kan worden voor de overheid, zeker als de gasprijs verder stijgt. Maar de Kamer wil dat het kabinet ook iets regelt voor maatschappelijke voorzieningen zoals zwembaden en voor verenigingen.

De voltallige oppositie is uiterst kritisch over het plan om een prijsplafond in te voeren voor de energierekening van huishoudens. Partijen vinden het te vaag. Ook willen partijen dat het prijsplafond hoger wordt. Hoeveel, daarover verschillen de meningen. Het kabinet belooft ook te kijken naar mensen die afhankelijk zijn van medische apparatuur of die een elektrische warmtepomp hebben. Zij dreigen door het prijsplafond straks juist méér te moeten betalen.

Voorts wil een Kamermeerderheid dat de Westerscheldetunnel uiterlijk in 2025 tolvrij is. Ook wil de Kamer dat bedrijven meer tijd krijgen om hun belastingschuld af te lossen die is ontstaan tijdens de coronaperiode. Daarnaast wil de Kamer dat het kabinet meer geld uittrekt voor de werkkostenregeling (WKR). Daarmee kan een werkgever onbelaste vergoedingen aan zijn werknemers geven.

