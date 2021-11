Kamer wil geen coronapas bij amateursport

Regeringspartij D66 en oppositiepartij werken aan een motie om dit plan van het kabinet ‘recht te zetten'. ,,Het beleid moet wel te handhaven zijn’’, zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte.

Het kabinet verdedigt vanmiddag zijn plannen om het oplopende aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames te keren. Als het aan het kabinet ligt, geldt vanaf zaterdag weer een mondkapjesplicht in bijvoorbeeld winkels en bij de kapper en wordt het gebruik van een coronatoegangsbewijs op meer plaatsen verplicht.

Nu is het coronatoegangsbewijs (waarbij een bezoeker moet aantonen dat hij gevaccineerd is dan wel negatief getest op corona) verplicht in stadions, de horeca, theaters en bioscopen. Vanaf zaterdag moet het bewijs ook overlegd worden door mensen die naar een sportschool willen, het zwembad, de kermis, pretpark, een museum of naar een amateursportveld. Op het sportveld geldt de plicht zowel voor publiek als voor spelers. Van alle aangekondigde maatregelen botst die voor de amateursport op de meeste weerstand.

RIVM-directeur Jaap van Dissel benadrukte woensdagochtend dat het Outbreak Management Team, waar hij voorzitter van is, dit niet heeft geadviseerd. Dat het kabinet hier toch voor gekozen heeft, verdedigde premier Mark Rutte dinsdagavond door er op te wijzen dat nu het kouder wordt veel publiek na en tijdens de wedstrijd naar de kantine zal gaan.

Slecht idee

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad vindt het echter een slecht idee. ,,Bij een theater is een coronatoegangsbewijs technisch goed te regelen. Je hebt een ingang en daar zet je iemand neer. Maar buiten wordt het lastiger. Niet elk sportpark is afgesloten. Bij een sportterrein lopen jong en oud door elkaar, dat is voor een vrijwilligersorganisatie lastig te controleren. Dat kunnen wij niet repareren door er boa’s of godbetert politie op af te sturen.’’

Voorafgaand aan het debat hebben veel oppositiepartijen alweer laten weten de plannen af te keuren. PVV-leider Wilders was al tegen het coronatoegangsbewijs en is dus ook tegen uitbreiding ervan op meer plaatsen. Hetzelfde geldt voor onder andere JA21 en Forum Voor Democratie. De SP vindt dat het kabinet te veel doet aan repressie en te weinig investeert in het infomeren van mensen die nog twijfelen over een vaccinatie.

Het gros van de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd, lijkt echter op voldoende steun te kunnen rekenen in de Tweede Kamer. Ingewikkelder ligt dat voor toekomstige maatregelen die het kabinet overweegt te treffen. Als het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft stijgen, denkt het kabinet erover om het coronatoegangsbewijs ook verplicht te stellen voor niet-essentiële winkels (zoals kleding- en boekenwinkels) in gebieden met veel besmettingen. Ook wil het bedrijven de vrijheid geven om een coronatoegangspas te hanteren voor werknemers die naar de werkvloer komen.

