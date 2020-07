Kamer wil opheldering over zelfmoord Arie den Dekker in Oss

vissen met jan Stientje van Veldhoven (D66): ‘Durf te springen, ook als het echt moeilijk is’

26 juli In de interviewserie Vissen met Jan praat verslaggever Jan Hoedeman elke week met een politicus over het leven en de politiek. Wat Stientje van Veldhoven als D66-Tweede Kamerlid deed, doet ze ook nog nu ze staatssecretaris van Infrastructuur en Water is. Naar haar werk fietsen en álles lezen: ‘Het helpt als je meer kennis hebt.’