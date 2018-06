Kamer woest op ontbreken premier Rutte: 'We slaan hier een pleefiguur'

Lilian Marijnissen (SP) wilde de premier aan de tand voelen over de omstreden dividenddeal tussen Shell en de Belastingdienst, waardoor het Britse deel van de aandeelhouders werd vrijgesteld van dividendbelasting. De Nederlandse schatkist zou daardoor zo'n 7 miljard euro zijn misgelopen. ,,Een stinkende deal", oordeelt Marijnissen. Ze wil weten of die deal wel door de beugel kan. Maar Rutte kwam vanmiddag niet opdagen om de vragen te beantwoorden. Het kabinet stuurde staatssecretaris Snel, maar daar nam de oppositie geen genoegen mee. ,,Dit gaat over een heel groot thema. Hij hoort hier dus gewoon te zijn", aldus Marijnissen.

Stemming

Ook PVV-leider Geert Wilders wil dat Rutte vanmiddag alsnog naar de Kamer komt. ,,Dit is toch ongelooflijk. We slaan hier een gigantisch pleefiguur. Hier had de premier moeten staan. Hij is niet in het buitenland. Hij is er dus gewoon, maar heeft geen zin om te komen. Laf." Wilders wil vanmiddag nog in stemming brengen dat Rutte de vragen in persoon beantwoord.