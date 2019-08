Kamer worstelt met geheime onderhandelingen medicijnenprijzen

Dat systeem van achterkamertjes bevalt de SP voor geen meter. Kamerlid Henk van Gerven: ,,Dit is ons een doorn in het oog, wij hebben altijd gepleit voor openbaarheid. Nu worden we voor de gek gehouden door de industrie, waar de hebzucht regeert. Zij zetten zo hoog mogelijk in en lachen zich ook na het geven van ‘kortingen’ kapot. De minister zit in een slechte onderhandelingspositie.”



Minister Bruins (Medische zorg) onderhandelt in het geheim met fabrikanten over prijsverlagingen, omdat zij anders niet om tafel willen. Maar ook in alle vertrouwelijkheid krijgt de bewindsman niet te horen waarom een bepaalde prijs voor een nieuwe middel gerechtvaardigd is. Daarover schreef hij begin deze week zelf in de Volkskrant: ,,Wat mij vooral dwarszit, is dat we niet mogen weten waarom we zo veel moeten betalen. We krijgen simpelweg geen uitleg, geen inzicht in de prijsopbouw.”



Volgens regeringspartij VVD levert de huidige praktijk ‘ongemakkelijke situaties’ op. Kamerlid Arno Rutte: ,,Ik ben het met de minister eens dat we veel meer inzicht moeten krijgen van fabrikanten. Zelfs verzekeraars krijgen per middel nu niet te horen hoe hoog de prijskorting is. Terwijl de minister zijn best doet. Er is destijds in vier rondes onderhandeld om de prijs van Orkambi echt omlaag te krijgen.”