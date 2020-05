Kamerleden Denk begraven strijdbijl: eerder wapenstilstand dan verzoening

Via een ronkend persbericht naar alle media op de zondagavond, met de kop ‘Verzoening bij Denk’, probeerden de ruziënde Kamerleden Farid Azarkan, Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk de boodschap te slijten dat ze de vrede hebben getekend.



Feitelijk meldt de tekst niet meer dan dat het drietal na weken van moddergooien om tafel is gaan zitten om ‘constructieve gesprekken’ te voeren over de toekomst van Denk. ,,De komende weken zullen zij met elkaar in gesprek blijven”, staat er ook.