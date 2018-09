Kamerleden verdedigen acht weken durend reces: Dat is geen vakantie

Twee maanden vergadervrij in de zomer, drie weken met kerst, twee weken in mei en dan ook nog een week geen Tweede Kamer in de herfstvakantie én tijdens de krokus. Beroepscriticus Jan Dijkgraaf sneerde deze week op internet: ,,Dat zijn 75 vakantiedagen. En u?"



VVD'er Erik Ziengs zucht even. ,,Dit sta ik dus jaarlijks aan vrienden en kennissen op feestjes uit te leggen. Hou alsjeblieft op met die discussie en kijk wat wij allemaal doen in het reces!" Ziengs kon naar eigen zeggen dit jaar met pijn en moeite twee weken vakantie nemen. ,,Het stikt van de werkbezoeken op mijn portefeuille, waar ik ook collega's tegenkom. Daarnaast ben ik als Kamerlid sowieso 24/7 aanspreekbaar, reces of niet."