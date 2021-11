Kamerleden voelen zich bedreigd door FvD-collega's: ‘Uw tijd komt nog wel!’

Sjoerdsma gaf aan zich bedreigd te voelen en vroeg Van Houwelingen zijn woorden in te trekken. De FvD’er deed dat niet. Later zei Van Houwelingen nog dat Sjoerdsma het ‘niet persoonlijk’ moest opvatten, omdat wat hem betreft hij ‘een van de velen is die in aanmerking komen’ voor berechting bij een coronatribunaal.



Aanleiding voor de opmerking van Van Houwelingen was een discussie tussen de twee Kamerleden over uitspraken van Forum-leider Thierry Baudet. Die vergeleek de manier waarop ongevaccineerden worden behandeld met hoe de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog werden uitgesloten. De voorstanders van het coronabeleid van het kabinet vergeleek hij met nazi’s en NSB’ers. Sjoerdsma vroeg Van Houwelingen afstand te nemen van de uitspraken van zijn voorman, wat de FvD’er niet deed.