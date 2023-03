Kamerlid dat zichzelf ongeschikt vond als Kamerlid wordt weer... Kamerlid

SP’er Frank Futselaar vond zichzelf bij zijn vertrek in 2021 niet zo geschikt als Kamerlid. Toch keert hij nu terug in de Tweede Kamer. De komende vier maanden vervangt hij Jasper van Dijk, die met ziekteverlof gaat. ,,Het land roept ook een beetje.”

Futselaar zat van 2017 tot 2021 in de Tweede Kamer, voerde het woord over hoger onderwijs en stikstof, en wilde bij de verkiezingen aanvankelijk zelf niet meer op de lijst. Toch liet hij zich overhalen om op plek 19 van de kandidatenlijst te staan. Zijn idee toen, zegt hij nu: als de SP groot was geworden, kon hij zich in een grote fractie een rol in de luwte aanmeten. De SP kwam na de verkiezingen uit op 9 zetels.

Bij zijn afscheid zei hij dat hij zichzelf niet geschikt vond als Kamerlid. Tegen De Stentor zei hij dat hij zich op het Binnenhof ‘een verdwaalde docent’ voelde. En zichzelf verkopen in de media vond hij ‘niet het leukste’ van het Kamerlidmaatschap. ,,De succesformule is hier om zo veel mogelijk verwikkeld te zijn in ophef", zei Futselaar, en daar voelde hij zich ongemakkelijk bij.

Ervaring

Dat ongemak is nog niet weg, bekent Futselaar, die woensdag al door SP-fractiemedewerkers wordt bijgepraat over zijn nieuwe portefeuilles, buitenland en migratie. ,,Maar ik weet uit ervaring dat het enige tijd kost om ervaring op te doen als Kamerlid.” De negen mensen die vóór hem op de kandidatenlijst stonden, en volgens de Kieswet eerst benaderd moeten worden, hebben die ervaring niet.

,,Het is fijn als een ervaren voormalig Kamerlid direct aan de slag kan", zegt een SP-woordvoerder. Volgens haar zeiden de nummers 10 tot en met 18 op de lijst – onder wie drie SP-fractiemedewerkers – allemaal ‘nee’ tegen de invalbeurt.

Baan opzeggen

Futselaar begrijpt dat wel. ,,Zij hadden dan hun baan moeten opzeggen, voor een korte periode als Kamerlid.” Voor hemzelf is het makkelijker. Futselaar is na zijn Kamerlidmaatschap weer terug gegaan naar het onderwijs, als docent creative business op de Hogeschool Saxion in Zwolle. ,,De hbo-cao biedt de mogelijkheid voor politiek verlof.” De SP’er kan na zijn Haagse uitstapje in september weer terugkomen in de collegezaal.

Niet dat de overstap helemaal rimpelloos was. Hij heeft zijn collega's in Zwolle ‘wel wat aangedaan’. ,,Studenten die bij mij zouden afstuderen, moeten nu door anderen worden begeleid.” Maar, zegt hij, dat hij zich in 2021 liet overhalen tóch op de lijst te komen, was ‘met dit soort scenario in het achterhoofd’. ,,Dat ik eventueel kon inspringen.” Nu Van Dijk ziek is en tijd nodig heeft voor herstel, doet zijn partij een beroep op hem. Nee zeggen was volgens Futselaar geen optie. ,,Het klinkt heel verheven, maar het land roept ook een beetje.”

Koekenpan

Futselaar neemt de portefeuille van Van Dijk de komende maanden waar: buitenlandse zaken en migratie en asiel. ,,Ik heb voor de SP een aantal jaar in Brussel gewerkt, dus Europa ken ik wel. Verder zit ik qua buitenland op het niveau van ieder redelijk geïnformeerd mens. En migratie, daar weet ik minder van.”

Omdat de SP’er donderdagochtend pas wordt beëdigd, mist hij het asieldebat van die ochtend dat vooral in het teken zal staan van de bekritiseerde spreidingswet. Hij is niet héél rouwig om zijn afwezigheid. ,,Het is wel fijn dat ik niet meteen in de heetste koekenpan moet.” Over wat hij van die wet vindt, heeft hij al wel nagedacht: ,,Die wet is onuitvoerbaar, zegt de Raad van State. Dus daar ben ik snel uit.”

