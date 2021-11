Kamervoorzitter Bergkamp wil haast met formatie: ‘Signalen van ongeduld in samenleving’

asielzoekers Broe­kers-Knol belooft snel 500 extra opvangplek­ken na bezoek aan Ter Apel: ‘Dit kan gewoon niet’

De komende dagen komen er in totaal 500 opvangplekken voor asielzoekers bij. Dat zei demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol vanavond na een bezoek aan een opvangcentrum in Ter Apel. Woensdag en donderdag komen er 200 plaatsen bij in Almere, en vrijdag 300 plaatsen in Gorinchem.

20 oktober