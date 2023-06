Kan Rutte een crisis voorkomen? ‘Het is een onhoudbare situatie’

In een brief stellen VVD-leden dat van Ruttes beloftes op een vorig congres ‘niks is terechtgekomen’. Ook zijn er ‘geen enkele zichtbare maatregelen genomen’. ,,Wij gaan vragen: goh, Mark Rutte, je hebt het een en ander gezegd, hoe staat het ermee”, aldus Slettenhaar, die de brief ook ondertekende.



Volgens VVD’er Teun Heldens is ‘asiel belangrijk genoeg om uit het kabinet te breken’. ,,Misschien moeten we wel zeggen: we kunnen onszelf niet zijn in deze coalitie.’’ Oud-minister Henk Kamp (die zaterdag tot erelid wordt benoemd) zei woensdag op de radio dat ‘als de andere regeringspartijen de urgentie niet voelen om iets te doen aan de hoge migratiecijfers, dit kabinet een probleem heeft'. Volgens hem hoeft er niet per se zaterdag een oplossing te liggen. ,,Maar mijn geduld is al lang op. Het is een onhoudbare situatie.’’



Regeringspartners van de VVD worden nerveus en vrezen een kabinetscrisis. ,,Rutte was altijd onaantastbaar’’, zucht een minister van een andere partij. ,,Maar dat is voorbij. Rutte kon alle verzet in zijn partij altijd smoren door te zeggen: voor de goede lieve vrede in het kabinet moeten jullie inbinden. Dat lukt hem steeds slechter.’’