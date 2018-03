Kandidaat-raadslid Ede in opspraak om aanhangen dictator en liegen op cv

Gemeenteraadsverkiezingen Zij vielen, nog vóór de verkiezingsdag

16:38 De aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is niet voor iedereen even vlekkeloos verlopen. In het hele land stapten raadsleden en kandidaten op nadat ze in opspraak raakten om de meest uiteenlopende redenen. We zetten de meest spraakmakende op een rij: