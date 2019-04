Kans groeit dat Trump bezoek brengt aan Nederland

De Britse Koninklijke familie maakte zojuist via Twitter bekend dat Trump de uitnodiging van koningin Elizabeth heeft geaccepteerd. Trump en zijn echtgenoot, Melania, brengen volgens het koninklijk huis een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk van 3 tot 5 juni. Op 4 en 5 juni vindt in Den Haag het Global Entrepreneurship Summit (GES) plaats. De Nederlandse regering hoopt al langer dat dit evenement extra cachet kan worden gegeven met een bezoek van de Amerikaanse president. Daarbij komt dat er in ons land een D-Day-vlag op Trump ligt te wachten. De vlag, die door de Amerikanen werd meegenomen bij de invasie van Normandië en het eerst aan land kwam, werd gekocht door de Nederlandse verzamelaar Bert Kreuk. Hij wil de vlag schenken aan de VS, maar alleen als president Trump de historische Amerikaanse stars and stripes hoogstpersoonlijk komt ophalen.

Trump was door premier Theresa May al bij zijn verkiezing in 2016 een staatsbezoek in het vooruitzicht gesteld, maar er was nog geen datum vastgelegd. Toen Trump het land in de zomer van 2018 aandeed – hij dronk toen thee met de Britse koningin – werd zijn bezoek overschaduwd door massale protesten. Bij het komende staatsbezoek zal Trump met koningin Elizabeth onder meer een D-Day-herdenking in Portsmouth bijwonen.