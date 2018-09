Kersvers VVD-Kamerlid Aartsen nu al onder vuur: 'Ik ben wie ik ben'

Omstreden plan voor lage lonen arbeidsge­han­di­cap­ten van de baan

6 september Het kabinet trekt het omstreden plan in waardoor werkgevers de mogelijkheid zouden krijgen om arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te betalen. Het plan is te complex om uit te voeren en gaat daarom van tafel, aldus Haagse bronnen. De Roosendaalse Noortje van Lith, die een open brief aan premier Rutte schreef, is dolblij met het nieuws: ,,Dit betekent dat ik en andere mensen met een beperking niet meer als tweederangs burgers worden gezien."