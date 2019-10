Kiesraad wordt ‘verkiezingsautoriteit’

Spoeddebat raad Amsterdam om afvalsoap rond AEB

5 oktober Oppositiepartijen in de gemeenteraad van Amsterdam roepen het college van B&W woensdag ter verantwoording over de jongste ontwikkelingen rond het noodlijdende afval- en energiebedrijf AEB. Het stadsbestuur meldde gisteren dat de fusie met het publieke nutsbedrijf HVC uit Alkmaar op niks was uitgelopen en dat AEB nu in de etalage staat voor een commerciële veiling.