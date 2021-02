Kieswijzer, hulp bij keuze voor de Tweede Kamerverkiezingen

Podcast / Video Podcast Politiek Dichtbij: Rellen wekken woede en de aanval op Rutte is geopend

26 januari Brandende auto’s, rellen, geplunderde winkels. De avondklok heeft onlusten uitgelokt in het hele land, maar premier Mark Rutte wil van geen wijken weten. De minister-president trekt ondertussen ook vuur aan in de campagne die nu echt is begonnen. Zowel de politieke partijen op links, als de ‘oude partners’ CDA en D66 richten de pijlen op de VVD van Rutte en dat gaat er al meteen behoorlijk fel aan toe. We bespreken het allemaal in onze nieuwe podcast Politiek Dichtbij.