Kiezer wil inhoud, maar media berichten over de vorm

Eindstand referendum: Merendeel tegen sleepwet

13:42 Meer kiezers hebben tegen de inlichtingenwet gestemd dan voor. Bij het referendum woensdag kreeg 'tegen' 49,5 procent van de stemmen. 'Voor' kreeg 46,5 procent. Daarnaast stemde 4 procent van de kiezers blanco en 0,4 procent was ongeldig. Dat is de eindstand van de uitslagen die alle gemeenten hebben verstrekt aan de Verkiezingsdienst van het ANP. De opkomst was 51,6 procent.