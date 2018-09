'Kiezers vallen kabinet af om dividendbelasting'

Malta wil niet dat 'partijdige' Omtzigt dood van journalist onderzoekt

12 september Malta is niet blij met CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die namens de Raad van Europa de moord op een Maltese journaliste onderzoekt. De Maltese regering vindt Omtzigt partijdig en niet integer en had graag gezien dat hij was vervangen, laat de regering weten in de Times of Malta.