Klaas Dijkhoff reist het land door om kritiek in te winnen op eigen partij

Commissa­ris Brabant uit forse kritiek op politie en justitie

21 juni TILBURG - Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Brabant, vraagt zich af of politie en justitie nog wel een deuk in een pakje boter kunnen slaan. De bestuurder uitte deze forse kritiek vrijdag tijdens een symposium in de Tilburgse LocHal.