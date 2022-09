Klap van dit jaar wordt maar deels gedempt op Prinsjesdag, Kaag spreekt van ‘historisch’ pakket

De grote koopkrachtval van de afgelopen maanden wordt volgend jaar maar deels gedempt. In 2023 staat een plusje van 3,9 procent genoteerd. Dat betekent iets meer geld in de portemonnee, vooral voor uitkeringsgerechtigden overigens. Maar dat volgt dus op een dikke min dit jaar van bijna zeven procent.

Dat bevestigen bronnen die inzage hebben gehad in de kabinetsplannen die met Prinsjesdag gepresenteerd worden.



Vooral uitkeringsgerechtigden gaan er flink op vooruit: 8,5 procent, terwijl die er dit jaar 6,8 procent op achteruit gingen. Voor werkenden, die dit jaar eenzelfde knauw oplopen door de inflatie, zit er volgend jaar een kleiner plusje in van 3,4 procent.



Het kabinet heeft er in de maatregelen wel voor gezorgd dat de grootste plusjes terechtkomen bij de laagste inkomens. Wie al meer verdient, krijgt er minder bij. Het varieert flink: van 7,4 procent in de plus dus voor de laagste inkomens, tot 1,9 procent voor de grootdieners.

Overzicht | Traditioneel lekt in aanloop naar Prinsjesdag een deel van de kabinetsplannen al uit. Bekijk hier wat we tot nu toe weten.

Het aantal personen in armoede zou aanvankelijk komend jaar stijgen naar 7,6 procent van de bevolking. Maar door de maatregelen van het kabinet daalt dit aandeel naar 4,9 procent. Dat is zelfs lager dan in 2021 en dit jaar was voorspeld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gratis

In het voorwoord van de Miljoenennota spreekt minister Sigrid Kaag (Financiën) van een ‘historisch’ pakket als het gaat om de ‘omvang’ . Toch kan niet alle pijn worden verzacht. ,,De overheid kan de gevolgen van inflatie niet helemaal wegnemen en we ons moeten ons ervan bewust zijn dat beleid nooit gratis is.”

Volledig scherm Minister-president Mark Rutte staat de pers te woord na afloop van de wekelijkse ministerraad. © ANP Kaag schrijft verder: ,,De oorlog op het Europese continent zal zijn schaduw vooruitwerpen en heeft ook in ons land vergaande gevolgen. Gevolgen die heel ongelijk door de samenleving heenlopen en sommigen veel harder raken dan anderen. De maatregelen die het kabinet neemt, hebben als doel om het komende jaar de bestaanszekerheid van mensen te stutten, groeiende armoede een halt toe te roepen en Nederlanders een steuntje in de rug te geven.”

Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 1,1 procent en loopt volgend jaar verder op tot 2,5 procent. Maar omdat de economie nog groeit (4,6 procent in 2022 en 1,5 procent in 2023), neemt de staatsschuld komend jaar af tot 48,8 procent van het bruto binnenlands product.

Overigens moeten die cijfers met een korrel zout worden genomen, want deze plannen zijn al drie weken oud. Ondertussen werkt het kabinet ook nog aan een plan om in te grijpen op de energiemarkt, om de prijzen voor consumenten van gas en elektra te drukken. Ook de ontwikkeling van de hele inflatie is nog ongewis.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft daarom twee varianten uitgewerkt. Eentje waarbij de inflatie ook volgend jaar nog hoog blijft (5,5 procent) en eentje waarin de prijsstijgingen stabiliseren (0,7 procent). In dat geval pakt de ontwikkeling van de koopkracht anders uit. In het ongunstige scenario met hoge inflatie blijft van de koopkrachtplus maar 1,1 procent over. In het gunstigste geval houden mensen 5,8 procent meer over in de portemonnee.

Op het gebied van energie kan het kabinet ook nog ingrijpen. Zo denkt het kabinet aan een prijsplafond. Eén variant is om tot een bepaald gebruik de prijs te drukken, het verbruik boven die grens kost dan wel het hoge tarief van nu. Een andere optie is alle energie goedkoper te maken, de overheid betaalt dan het verschil aan energiebedrijven. Het kabinet wilde vandaag of maandag komen met plannen, maar of dat lukt is nog de vraag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volgens minister Jetten (Energie) is het ook nog de vraag of zo’n prijsplafond al dit najaar is in te stellen. Hoe dan ook verandert ieder ingrijpen de koopkrachtvoorspellingen die worden gedaan rond Prinsjesdag ingrijpend. Dus wat het kabinet presenteert dinsdag moet met een korrel zout genomen worden, áls wordt ingegrepen op de energiemarkt. Er zijn herberekeningen nodig om te zien hoe Nederlanders er volgend jaar voorstaan.

Pakket

Eerder al lekte uit dat het kabinet met een miljardenpakket komt, vooral om de koopkrachtval te dempen door de hoge inflatie en energieprijzen. Al met al wordt daarvoor volgend jaar zo’n 15 miljard uitgetrokken. Betrokkenen spreken van een ‘ongekend pakket’.

Vooral de belasting op arbeid wordt verlaagd, toeslagen worden verhoogd en de energierekening gedrukt. Bedrijven, energiereuzen en vermogenden draaien daar voor een deel voor op.

Voor 2023 wordt dus flink de portemonnee getrokken, maar voor de laatste maanden van dit jaar zei het kabinet niets meer te kunnen doen. Het geld is er wel, maar uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst kunnen het niet bij de mensen krijgen, onder meer vanwege verouderde computersystemen en een gebrek aan ambtenaren.

Volgens premier Mark Rutte zijn de plannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd onder voorbehoud. ,,We blijven kijken wat nodig is als dat de komende maanden of jaren nodig is.”

‘Hoopvol, maar te weinig en te laat’

Het is ‘hoopvol’ dat een deel van het koopkrachtverlies volgend jaar wordt goedgemaakt. Maar het is te weinig en komt voor veel huishoudens te laat, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga. ,,De acute problemen worden in deze miljoenennota niet opgelost”, aldus Elzinga. ,,Een steeds groter wordende groep zit al diep in de problemen en zonder reparatie dit jaar stevenen we af op een waar drama.’’

Volgens FNV moet het wettelijk minimumloon per direct naar 14 euro per uur. Ook de AOW en uitkeringen moeten omhoog. Verder moeten de lonen meestijgen met de inflatie, moet er een maximum komen voor energieprijzen en een eerlijke belasting op winsten en inkomen uit vermogen. ,,Dit zal ook mijn boodschap maandag in het Catshuis zijn’’, aldus Elzinga.





Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Inflatie raakt ons in de portemonnee, maar hoe voorkom je dat? Deze video legt het uit: