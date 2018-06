Klaver beleeft een van de mooiste dagen uit zijn carrière

En met Halsema krijgt de hoofdstad de eerste vrouwelijke burgemeester. ,,Eindelijk is het zover'', vindt Klaver. ,,Een mooi signaal en mooi beeld dat Amsterdam een vrouwelijke burgemeester krijgt – het heeft heel lang moeten duren. En wat voor één: de best denkbare'', jubelt Klaver. ,,Ik ben fan van Femke.'' Het was Halsema die Klaver in 2010 vroeg zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen.



Na twee verkiezingsoverwinningen op rij, meebesturen in 97 gemeenten waaronder de vier grote steden is de burgemeestersvoordracht van de oud-partijleider ‘de absolute kers op de taart’. ,,We hebben nog nooit een burgemeester in de grote steden geleverd. Heel bijzonder.''



Al heel lang geleden vertrouwde Halsema Klaver toe dat ze, na haar afscheid van de politiek, helemaal niet op zoek was naar een publieke functie. ,,Maar ze zei wel: als ik ooit burgemeester van Amsterdam zou kunnen worden, van míjn stad, dat zou ik zo mooi vinden dat ik dáárvoor wel weer in het publieke domein wil treden.''