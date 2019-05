Klaver: Debat Rutte en Baudet is schijngevecht

Nu VVD en FvD van de verkiezingen voor het Europees Parlement, komende donderdag, een tweestrijd maken, probeert Klaver zich als links alternatief tussen de twee rechtse kemphanen te positioneren. ,,De schijngevechten tussen Rutte en Baudet bieden geen antwoorden op de zorgen van mensen.’’

Klaver ziet op rechts ‘een ondraaglijke leegte’. ,,Rechts heeft geen idee over hoe we voor verbinding zorgen in de samenleving, dat we welvaart samen maken en dus ook samen moeten delen. Rechts heeft geen idee over een eerlijke klimaatpolitiek. Rechts spreekt alleen over migratie, paaseitjes of zwarte piet.’’

De GroenLinks-leider viel met name Baudet hard aan. Zo zei hij dat het verzet van Baudet tegen het MH17-onderzoek alleen Poetin in de kaart speelt en dat zijn verzet tegen klimaatmaatregelen de fossiele lobby dient. Klaver wees er op dat FvD als enige partij tegen hogere bankiersbonussen stemde en zei dat de partij van Baudet de overheid met 5 procent wil inkrimpen. ,,Dat is de zorg, het onderwijs, de AOW. 5 procent minder.’’

Volledig scherm Het debat tussen VVD-leider Mark Rutte en Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FVD) gaat door. Dat meldt het tv-programma Pauw, waarin het duel te zien is. © ANP

Op het feest ter ere van het 30-jarig bestaan van de partij op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam, hield de GroenLinks-leider zijn aanhang voor dat Nederland op een keerpunt staat. ,,We hebben dertig rechtse jaren achter ons liggen. De komende dertig jaar zal de linkse politiek dominant zijn.’’ De verkiezingsuitslagen geven daar vooralsnog geen blijk van.

GroenLínks

In een interview in deze krant zei Klaver al dat zijn partij het accent van Groen meer naar Links gaat verschuiven. ,,Het groen in onze naam zijn we nu aan het verzilveren. Check. Maar we heten GroenLínks. Linkse politiek is ook belangrijk. En we zien nu nog te veel dat rechtse partijen hun rechtse plannen er doorheen rammen.’’

Ook zei Klaver in het interview dat linkse partijen elkaar niet moeten aanvallen. Hij doelde daarbij op de aanval van de SP op de PvdA, door in een campagnefilmpje ‘Hans Brusselmans’ op te voeren, die qua uiterlijk overeenkomt met PvdA-Eurocommissaris Frans Timmermans. In Amsterdam zei hij dat filmpje ‘onverstandig, ongepast en onsmakelijk’ te vinden.