Klaver heeft geen goed woord over voor SP-spotje en wil linkser profiel

De SP maakte recent de tongen los met een filmpje over ‘Hans Brusselmans’, die qua uiterlijk veel weg heeft van Timmermans, die als lijsttrekker van de PvdA een gooi hoopt te doen naar het voorzitterschap van de Europese Commissie.



In een interview dat morgen verschijnt roept Klaver de andere twee linkse partijen op om samen met GroenLinks een front te vormen tegen rechts. Ook op het terrein van Europa moet dat lukken, stelt Klaver. ,,De SP is in Europa óók tegen oneerlijke concurrentie en wil óók belastingontduiking aanpakken. Daar staan we als links recht tegenover de VVD, die Europa vooral als interne markt ziet.’’



Klaver stelt dat links elkaar in het verleden te vaak heeft losgelaten, waarbij linkse partijen elkaar aanvielen in plaats van vasthielden. ,,In 2017 zei PvdA’er Dijsselbloem nog dat onze plannen desastreus waren. Wij hadden toen ook terug kunnen zeggen dat de PvdA het land stuk heeft gemaakt in Rutte II en moest wegwezen. Maar wij sloegen niet terug’’, aldus Klaver.

‘Keerpunt 21'

Klaver houdt zondag, bij het 30-jarig bestaan van de partij, een ‘richtinggevende speech’. Het accent moet van Groen meer naar Links. ,,Het groen in onze naam zijn we nu aan het verzilveren. Check. Maar we heten GroenLínks. Linkse politiek is ook belangrijk. En we zien nu nog te veel dat rechtse partijen hun rechtse plannen er doorheen rammen.’’

De GroenLinks-leider noemt de volgende geplande landelijke verkiezingen ‘Keerpunt 21’. In 1976 gingen in ‘Keerpunt 1976’ progressieve partijen met een gezamenlijk programma de verkiezingen in. Of hij dat ook wil, zegt Klaver niet. ,,Linkse samenwerking moet je doen en niet over praten. Ik wil daar geen invulling aan geven.’’

Klaver ziet bij zijn ‘linkse front’ ook mogelijkheden voor samenwerking met D66. ,,Rob Jetten laat zich nu ook van een meer linksige kant zien. Na de volgende verkiezingen moeten we een progressief en links motorblok vormen, als reactie op het rechtse motorblok dat de basis was van Rutte III.’’

Importheffingen

Klaver pleit in het interview voor ‘modern protectionisme’. ,,Dat is ook linkse politiek: onze industrie beschermen.’’ Klaver stelt dat hij in de discussie rond de door zijn partij gepropageerde CO2-belasting ‘de indruk heeft gewekt’ niet trots te zijn op het werk dat daar gedaan wordt. ,,Dat ben ik wel. Het probleem voor Tata Steel is niet een CO2-heffing, maar is dat China goedkoop staal dumpt op de Europese markt. Dat moeten we met importheffingen tegengaan.’’