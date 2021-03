Kleine partijen strijden om Kamerzetel: ‘Een versnippering van jewelste’

Als de laatste Peilingwijzer werkelijkheid wordt, komen na de verkiezingen op 17 maart maar liefst vijftien politieke partijen in de Tweede Kamer. Dat zou een record zijn in de naoorlogse Nederlandse parlementaire geschiedenis. Alleen in 1971 en 1972 traden veertien partijen toe tot de Kamer. Bij de laatste verkiezingen, in 2017, waren het er dertien.