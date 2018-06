Klimaatwet bijna rond: 95 procent minder CO2 in 2050

De fracties van zeven politieke partijen in de Tweede Kamer bespreken vandaag de tekst van een nieuwe klimaatwet. Die wet – geschreven door SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, CDA en VVD – legt vast dat 95 procent minder CO2 moet worden uitgestoten in 2050.

Niet eerder is de CO2-reductie in Nederland wettelijk vastgelegd. Het is zeer uitzonderlijk dat zeven partijen, van links tot rechts, overeenstemming bereiken over een nieuwe wet. De zeven partijen hebben op dit moment 113 van de 150 zetels in de Tweede Kamer.



Onderhandelaars van de zeven partijen én minister Eric Wiebes van Klimaat hebben maandenlang onderhandeld over de wet. Voor de regering is het belangrijk dat de klimaatwet breed wordt gesteund, zodat ook toekomstige kabinetten zich eraan zullen houden.

De klimaatwet was een idee van PvdA en GroenLinks. Voormalig PvdA-partijleider Diederik Samsom en Jesse Klaver van GroenLinks kwamen in 2015 met het plan voor harde, afrekenbare milieudoelen. De huidige regeringspartijen D66 en ChristenUnie sloten zich destijds aan. Nu gaan ook CDA en VVD in zee met het linkse initiatief.

Uitstoot

In de klimaatwet worden afspraken gemaakt over het terugdringen van broeikasgassen. In het regeerakkoord was al afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent omlaag moet. Dat wordt nu ook in de klimaatwet vastgelegd. De wet gaat verder dan het regeerakkoord: in 2050 moet de CO2-reductie naar 95 procent.