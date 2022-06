KLM: Ingreep op Schiphol zorgt niet voor minder geluidsoverlast en is slecht voor economie

Het kabinet wil het aantal vluchten op Schiphol vanaf eind volgend jaar terugdringen naar maximaal 440.000 vluchten per jaar. Volgens minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) is dat nodig omdat de luchthaven al een aantal jaar niet de benodigde vergunningen heeft. ,,We moeten de overlast voor de omgeving en het stikstofprobleem oplossen’’, zegt hij.

Schiphol mag van het kabinet de geluidsnormen niet meer overschrijden. ,,We gedogen eigenlijk te veel vluchten op Schiphol. Daar gaan we nu mee ophouden. Dat heeft tot gevolg dat 60.000 vluchten per jaar minder kunnen verwerken. Dat is een heel, heel ingrijpend besluit. Maar we moeten het belang van de omwonenden en een betere leefomgeving meewegen.”

Negatieve gevolgen

De grootste gebruiker van Schiphol, luchtvaartmaatschappij KLM, wijst op de ‘grote negatieve gevolgen’ van het kabinetsbesluit. ,,De hubfunctie van KLM en Schiphol wordt hierdoor sterk ondermijnd”, stelt KLM. ,,Krimp heeft niet het verwachte effect op het aantal geluidsgehinderden. Met minder vliegbewegingen krijgen toch meer mensen last van het geluid.” Ook wordt de stikstofproblematiek in Nederland er volgens de maatschappij niet mee opgelost, ‘omdat de luchtvaart verantwoordelijk is voor slechts circa 1 procent van de stikstofdepositie’.

Ook andere luchtvaartmaatschappijen zijn boos. ,,Het lijkt er sterk op dat het kabinet bewust bezig is de luchtvaart de nek om te draaien en daarmee Nederland het lelijke eendje van Europa te maken”, zegt voorzitter Marnix Fruitema van Barin, de belangenvereniging van in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen.

In geen enkel land worden volgens Fruitema zulke maatregelen genomen als in Nederland. Hij somt op: ‘verdriedubbeling van de belasting op tickets, geluidsheffingen van honderden miljoenen, en cumulatieve verhoging van de havengelden van 37 procent over de komende drie jaar’.

Werkgelegenheid

De luchtvaartsector kampt nog altijd met de gevolgen van de coronapandemie, waardoor ze twee jaar lang veel verlies leed. Volgens Harbers wil het kabinet de sector perspectief bieden. ,,Dit zal niet tot verlies van werkgelegenheid leiden’’, zegt hij. Hij denkt dat Schiphol met 440.000 vluchten per jaar de belangrijkste internationale verbindingen overeind kan houden.

Vakantievluchten moeten in de toekomst meer vanaf het ‘eventueel te openen’ Lelystad Airport vertrekken. Dat vliegveld is echter nog lang niet open. Lelystad Airport heeft nog geen natuurvergunning. Het kabinet stelt de opening daarom uit tot in elk geval de zomer van 2024.

Ook ondernemerskoepel VNO-NCW maakt zich zorgen over het besluit om het aantal vluchten op Schiphol te laten krimpen en het verdere uitstel van de opening van vliegveld Lelystad. ,,Het is absoluut noodzakelijk dat de geluidsoverlast en emissies fors afnemen. Daar moet echt versneld werk van worden gemaakt, maar krimp bedreigt het netwerk van directe verbindingen dat cruciaal is voor Nederland’’, zegt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. Ze wijst erop dat Nederland meer dan 30 procent van zijn welvaart verdient door internationaal zaken te doen.

