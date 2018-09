'Klopjacht op Lili en Howick was de laatste druppel'

VIDEO Staatsse­cre­ta­ris negeert Kinderom­buds­man in zaak Lili en Howick

7 september Het kabinet is niet van plan om de Armeense kinderen Howick en Lili in Nederland te laten blijven. Hun advocaat wil dat in een ultieme laatste poging vanmiddag toch nog voor elkaar krijgen en stapt naar de rechter.