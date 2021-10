Knapen erkent: ‘We spreken met de taliban’

Volgens Knapen zijn de gesprekken nodig om te kijken of het mogelijk is om nog Nederlanders en Afghanen te evacueren uit het land. Een onbekend aantal personen is achtergebleven na de machtsovername in Kaboel door de taliban, eind augustus. ,,We willen weten hoe het zit met het vliegveld, is dat open? Is het mogelijk dat er mensen uit reizen? Kunnen er paspoorten worden uitgegeven? Dat is allemaal belangrijk om te weten zodat we geen valse belofte hoeven af te geven aan de mensen die zijn achtergebleven.’’

Het kabinet is achter de schermen al weken bezig om de achterblijvers in Afghanistan alsnog veilig het land uit te krijgen. Het gaat om Nederlanders, om tolken die de Nederlandse troepen de afgelopen jaren hebben geholpen en ander personeel. Daarnaast wil de Tweede Kamer dat ook medewerkers van hulporganisaties én mensenrechtenactivisten die hun leven niet meer zeker zijn worden gered. Hoe groot die groep is, is niet zeker. De schattingen lopen sterk uiteen, maar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ruim twintigduizend mails binnengekomen van mensen die een beroep doen op hulp.

Veilige doorgang

De Nederlandse ambassadeur Caecilia Wijgers voerde gisteren in Qatar het gesprek met een afgevaardigde van de taliban. Zij twitterde dat ze in het gesprek onder andere ‘de veilige doorgang van mensen in en uit Afghanistan’ had besproken. Begin september had een Nederlandse ambtelijke delegatie al een ‘verkennend gesprek’ met de talibangezant in Qatar. Dat land heeft als een van de weinige landen diplomatieke banden met de taliban. Nederland onderhoudt op zijn beurt goede banden met Qatar, zo werd de ambassade in Kaboel naar dat land verplaatst. Qatar wist de afgelopen weken nog mensen uit de Afghaanse hoofdstad te krijgen, waaronder Nederlanders.

Knapen verwacht de komende dagen duidelijkheid te kunnen verschaffen over hoeveel Afghanen er nog naar Nederland mogen komen. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over het gevoelige dossier, dat al aan twee bewindslieden de kop heeft gekost. Donderdag meldden ingewijden dat het kabinet zo’n 2000 Afghanen zou willen opnemen.

