Komende weken nog 2000 extra plekken nodig voor asielzoekers

,,Er zijn eigenlijk zo’n 60.000 structurele plaatsen voor asielzoekers nodig in Nederland. Maar structurele opvang is nog niet geregeld. Het is dus duidelijk dat noodopvang nog steeds onontkoombaar is”, aldus Bruls. De veiligheidsregio’s gaan dat in het voorjaar niet meer regelen en dragen hun taak over aan de zogenoemde provinciale regietafels, die dan samen met gemeenten moeten zoeken naar plaatsen voor asielzoekers. ,,Het was nooit de taak van veiligheidsregio’s. We hebben het gedaan omdat er crisis was, maar nu is het echt genoeg.”