Koning waarschuwt voor polarisatie, ‘Nederland blijft goed land om in te leven’

In een opvallend zakelijke troonrede heeft koning Willem-Alexander gewaarschuwd dat het maatschappelijk debat steeds vaker ‘polariserend’ wordt gevoerd. ,,Hierbij past de nuchtere vaststelling dat Nederland een goed land is en blijft om in te leven.”

Volgens de koning hoopt Nederland op een einde van het coronatijdperk en ‘de terugkeer naar meer normale verhoudingen'. Tegelijkertijd looft hij de inzet van veel landgenoten. ,,Voorop staat dat wij als Nederland opnieuw hebben laten zien dat we er als familie en buren voor elkaar willen zijn.”

De regering wil volgens de koning vooruitkijken en ziet twee problemen die dringend om een antwoord vragen. ,,De eerste is: Hoe zorgen we dat we paraat staan voor een volgende pandemie? Daarvoor werkt de regering aan een plan. Dat is per definitie ook een internationaal vraagstuk, want een virus stopt niet bij landsgrenzen.”

Het belangrijkste is dat er nu overal ter wereld voldoende vaccins beschikbaar komen, stelt de koning. Nederland neemt daarin verantwoordelijkheid door voor elk vaccin dat hier aan iemand wordt gegeven, er ook een te doneren. ,,De tweede vraag is hoe de zorg in de toekomst georganiseerd moet worden om toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te blijven. Nu is de tijd om over deze onderwerpen het gesprek verder te voeren en besluitvorming voor te bereiden.”

Afghanistan

De koning ging uitgebreid in op Afghanistan aan het begin van de Troonrede: ,,Geopolitieke ontwikkelingen kwamen dichtbij met de hartverscheurende beelden en verhalen uit Afghanistan. Twintig jaar lang heeft de internationale gemeenschap zich daar ingezet voor internationale stabiliteit en veiligheid, democratie en mensenrechten, en kansen voor meisjes en vrouwen. Nu wacht het Afghaanse volk opnieuw een ongewisse toekomst.”

De koning stond in de troonrede in het bijzonder stil bij Nederlandse Afghanistanveteranen, militairen en diplomaten. Voor die laatste groep waren het ‘extreem intensieve en spannende laatste weken, waarin zij binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk mensen in veiligheid brachten’. ,,Daarvoor verdienen zij diep respect en grote waardering. Tegelijkertijd realiseren we ons dat dit boek niet gesloten is. Degenen die achterbleven, wacht een onzeker lot. Wat vijfduizend kilometer verderop gebeurt, raakt direct aan onze diepste waarden en aan onze eigen veiligheid.”