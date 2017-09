'Krachtig' of 'een slecht verhaal?': Nederland reageert op troonrede

Koning Willem-Alexander heeft vandaag de troonrede voorgelezen aan leden van de Eerste en Tweede Kamer. Daarin sprak hij onder andere over een bloeiende Nederlandse economie en de spanningen in de wereld. Wat zijn de reacties?

De Nederlandse economie bloeit en de schatkist is gezond. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in de troonrede, waarmee het parlementaire jaar is geopend. Wel is het belangrijk dat meer mensen gaan profiteren van de economische voorspoed, aldus de koning.

Politieke reacties

Vanuit de politiek stromen de reacties binnen. Zo noemde Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, het krachtig dat de koning begon met de ramp die Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius heeft getroffen. ,,Mooi dat hij aangaf dat de mensen er daar niet alleen voor staan.''

Volgens Klaver is in de troonrede wel onvoldoende verteld dat nog niet iedereen profiteert van de economische groei. ,,Het kabinet vergeet voor het gemak dat dat het gevolg is van politieke keuzes.'' Fractieleider van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers haalt ook de middenklasse aan. ,,Dingen toezeggen is nu lastig, dat kan pas met het regeerakkoord in de hand. Maar het is evident dat we zorg moeten dragen voor de middengroepen, die zwaar hebben geleden in crisis. En dat zij ook moeten merken dat het beter gaat met Nederland.''

Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, miste nog een aantal andere elementen in de troonrede: ,,Geen woord over voedselschandalen, massale kippenvergassing. Slechts pappen en nathouden klimaatverandering."

Slecht verhaal

,,Ik vind het een erg slecht verhaal'', zegt Geer Wilders, fractievoorzitter van de PVV. ,,Nederland is de afgelopen jaren geconfronteerd met belastingverhoging na belastingverhoging, met enorme bezuinigingen. En nu hebben we een situatie dat er enorme overschotten zijn. Dat is geen geld van Mark Rutte, dat is geld van de mensen thuis. Ik vind dat je dat geld nu terug moet geven''.

Alexander Pechtold, fractieleider van D66, vond het een ,,optimistische troonrede'' op Twitter. ,,Nederland staat er door samenwerking beter voor.'' En ook premier Mark Rutte is positief. Hij spreekt over een mooie en passende Troonrede voor deze Prinsjesdag, gezien de demissionaire status van het kabinet.,,We kunnen daarnaast vaststellen dat Nederland aan het einde van deze kabinetsperiode er weer sterk voor staat. Een enorm contrast met de economische situatie van toen wij aantraden'', aldus Rutte verder in zijn eerste reactie. ,,Uiteraard is er de komende jaren wel veel te doen. Die klus is aan een volgend kabinet.''

Vakbonden

Volgens Maurice Limmen, voorzitter van de CNV Vakcentrale, is het hoog tijd dat ook de gewone mens in de portemonnee gaat voelen dat het beter gaat. ,,We roepen het toekomstig kabinet op om werkend Nederland weer meer zekerheid te bieden en de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt te stoppen."