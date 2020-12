Kritiek op De Jonge zwelt aan: ‘Ga maandag aan de slag met vaccineren!’

Ambassa­deur die na dood echtgenote niet terugkeer­de naar Libanon krijgt nieuwe post

18 december Ambassadeur Jan Waltmans, die in augustus zijn vrouw verloor bij de explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet, krijgt een nieuwe functie. In de zomer van 2021 wordt hij ambassadeur in Bosnië en Herzegovina, zo heeft de ministerraad vandaag besloten.